В Бурятии на пожаре погибла женщина

Трагический пожар произошел 27 мая в двухквартирном жилом доме в селе Тулдун Еравнинского района.«В ходе тушения пожара в одной из квартир была обнаружена 66-летняя женщина без признаков жизни. Возгорание локализовали на площади 84 кв.м. Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В тушении пожара участвовали 8 огнеборцев и 4 единицы техники.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС