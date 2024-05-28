Происшествия 28.05.2024 в 09:05
В Бурятии на пожаре погибла женщина
В селе Тулдун горел двухквартирный дом
Текст: Андрей Константинов
Трагический пожар произошел 27 мая в двухквартирном жилом доме в селе Тулдун Еравнинского района.
«В ходе тушения пожара в одной из квартир была обнаружена 66-летняя женщина без признаков жизни. Возгорание локализовали на площади 84 кв.м. Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В тушении пожара участвовали 8 огнеборцев и 4 единицы техники.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«В ходе тушения пожара в одной из квартир была обнаружена 66-летняя женщина без признаков жизни. Возгорание локализовали на площади 84 кв.м. Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В тушении пожара участвовали 8 огнеборцев и 4 единицы техники.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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