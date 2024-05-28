Происшествия 28.05.2024 в 09:22

Бурятия продолжает гореть

Наиболее сложная ситуация - в Муйском районе
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия продолжает гореть
В Бурятии продолжаются тушить 9 лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Иволгинском, Баунтовском и Муйском районах.

- На тушении сложных возгораний в Муйском районе привлечены два пожарных поезда, усилена группировка, на места очагов дополнительно направлены специалисты авиалесоохраны. Планируется дальнейшее наращивание сил, в районе действует режим ЧС, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Как уточнили в РАЛХе, общая площадь, пройденная огнем, по всем 9-ти возгораниям составила 3781 га.

«На тушении работает 329 человек из числа пожарных десантников, лесной охраны, сотрудников МЧС и привлеченных. Задействовано 64 единицы техники», - отметили в агентстве.

Один из крупных пожаров продолжает действовать в Куйтунском лесничестве в Баргузинском районе. По данным вайбер-чата «Баргузин-инфо.24/7», его площадь составляет 1350 га.

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами остается в Муйском районе. Как передает «Муя-инфо.24/7», там сейчас бушуют три крупных пожара - в 10 км от Северомуйска на площади 2000 га, на оз. Баранчеевское на площади 30 га (локализован), а также пожар в местности Мудирикан/Молодежка. Площадь последнего возгорания составляет 7000 га. Вчера этот пожар угрожал поселку Таксимо. Для борьбы с огнем был объявлен сбор добровольцев.

«Уважаемые жители поселка Таксимо, сейчас у нас сложная обстановка, большой и набравший силу пожар распространяется. Принято решение об опахивании участка дороги на Ульто и на перекрестке с ЛЭП. Вдоль ЛЭП и участка дороги мы планируем произвести встречный пал, чтобы не позволить пожару через подстилку перейти дальше к нам, к поселку. Для того, чтобы пал проконтролировать, чтобы он направился на встречу пожару необходимы просто руки, необходимо его окарауливать с лопатами. Поэтому все кто может сейчас в это время явится на Лесхоз, получить инструктаж, прошу принять участие», - обратился вчера вечером к местным жителям глава Муйского района Владимир Дашиев.

Фото: РАЛХ
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лесные пожары

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