Происшествия 29.05.2024 в 09:38

В Улан-Удэ супружеская пара пыталась зарезать соседа

Несмотря на ранения, мужчине удалось обезвредить злоумышленников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ супружеская пара пыталась зарезать соседа
Кровавая разборка случилась 23 мая на улице Мокрова в Улан-Удэ. Её участниками стали 31-летний ранее судимый горожанин, его 25-летняя супруга, а также их сосед.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в этот день супруги распивали спиртное у себя в квартире. Поздним вечером пьяный горожанин вышел во двор и стал шуметь под окнами дома. Сосед сделал ему замечание. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой пьяный дебошир нанес удар ножом в грудь соседа. Жена агрессора, вооружившись еще одним ножом, также пыталась нанести удары потерпевшему.

Однако сосед, несмотря на ранение, смог обезвредить нападавших. К этому моменту к месту происшествия подъехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников. Потерпевшего госпитализировали, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

«В настоящее время супругам предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц. Обвиняемые взяты под стражу», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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