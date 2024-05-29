В Улан-Удэ супружеская пара пыталась зарезать соседа

Кровавая разборка случилась 23 мая на улице Мокрова в Улан-Удэ. Её участниками стали 31-летний ранее судимый горожанин, его 25-летняя супруга, а также их сосед.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в этот день супруги распивали спиртное у себя в квартире. Поздним вечером пьяный горожанин вышел во двор и стал шуметь под окнами дома. Сосед сделал ему замечание. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой пьяный дебошир нанес удар ножом в грудь соседа. Жена агрессора, вооружившись еще одним ножом, также пыталась нанести удары потерпевшему.Однако сосед, несмотря на ранение, смог обезвредить нападавших. К этому моменту к месту происшествия подъехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников. Потерпевшего госпитализировали, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.«В настоящее время супругам предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц. Обвиняемые взяты под стражу», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии