В Бурятии продолжают тушить лесные пожары
В республике продолжаются работы по ликвидации шести лесных пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах.
- В Муйском районе действует два лесных пожара. Группировка усилена, вчера было направлено 30 специалистов. Сегодня будет отправлено еще 40. Угроза перехода огня на населенные пункты снята, - пояснил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнем в шести районах составила более 16 000 га, из них 14 000 га - в Муйском районе.
На лесных пожарах работает 278 человек из числа пожарных десантников, лесной охраны и привлеченных. Задействовано 54 единицы техники.
В Муйском и Баргузинском районах сохраняется высокий 5 класс пожарной опасности.
Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес для граждан запрещен.
Фото: РАЛХ