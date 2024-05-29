Происшествия 29.05.2024 в 09:57

В Бурятии продолжают тушить лесные пожары

В двух районах сохраняется высокий класс пожарной опасности
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжают тушить лесные пожары

В республике продолжаются работы по ликвидации шести лесных пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Муйском районах.

- В Муйском районе действует два лесных пожара. Группировка усилена, вчера было направлено 30 специалистов. Сегодня будет отправлено еще 40. Угроза перехода огня на населенные пункты снята, - пояснил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнем в шести районах составила более 16 000 га, из них 14 000 га - в Муйском районе.

На лесных пожарах работает 278 человек из числа пожарных десантников, лесной охраны и привлеченных. Задействовано 54 единицы техники.

В Муйском и Баргузинском районах сохраняется высокий 5 класс пожарной опасности.

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес для граждан запрещен.

 

Фото: РАЛХ

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