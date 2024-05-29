Происшествия 29.05.2024 в 10:18

Бывший спикер Хурала Бурятии получил посредственную характеристику

Цырену Доржиеву продлили срок содержания под стражей
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Текст: Андрей Константинов
Бывший спикер Хурала Бурятии получил посредственную характеристику
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следственного отдела УФСБ Бурятии о продлении бывшему спикеру Хурала Цырену Доржиеву срока содержания под стражей. Он останется в СИЗО до 13 августа 2024 года.

«Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства РБ» и МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» совершил хищение денежных средств на общую сумму более 36 млн рублей», - сообщили в пресс-службе суда.

Вынося решение о продлении срока содержания под стражей, суд учел состояние здоровья Доржиева и его супруги, наличие постоянного места жительства, семьи, отсутствие судимостей, наличие государственных наград и иных поощрений, посредственную характеристику по месту жительства. Однако посчитал данные обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую.

Постановление райсуда еще не вступило в законную силу.

Напомним, бывшего спикера Хурала задержали 29 марта. Цырен Доржиев стал очередным фигурантом громкого уголовного дела строительной компании «Витим», неофициальным владельцем которой называют сына бывшего спикера Тушина Доржиева. Ранее в рамках уголовного дела был задержан гендиректор «Витима» Солбон Дашицыренов. Также в феврале было возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Он подозревается в халатности при приемке документов от строителей скандальной школы в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.

Примечательно, что обыски в Доме Цырена Доржиева силовики провели еще осенью прошлого года. Однако тогда экс-спикера Хурала правоохранители задерживать не стали. Что касается его сына Тушина Доржиева, то, по некоторым данным, он скрывается в Корее.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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