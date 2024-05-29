Происшествия 29.05.2024 в 10:49

У раненного штурмовика из Бурятии украли деньги

В происшествии сейчас разбирается полиция
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Текст: Андрей Константинов
У раненного штурмовика из Бурятии украли деньги
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился участник СВО, который воевал в составе добровольческого отряда «Шторм Z». Из рассказа мужчины следовало, что во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение, после чего оказался в военном госпитале. Пока он лечился, с его карты неоднократно снимались и переводились деньги без его ведома. При каких обстоятельствах была утрачена или похищена банковская карта, боец вспомнить не смог.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного, Юлия Жамбалова направила письмо на имя министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова, где рассказала о данном факте и просила разобраться. По итогам рассмотрения её обращения полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Его расследование сейчас продолжается. Появились ли в деле подозреваемые, пока не сообщается.

Фото: «Номер один»
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спецоперация кража

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