У раненного штурмовика из Бурятии украли деньги

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился участник СВО, который воевал в составе добровольческого отряда «Шторм Z». Из рассказа мужчины следовало, что во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение, после чего оказался в военном госпитале. Пока он лечился, с его карты неоднократно снимались и переводились деньги без его ведома. При каких обстоятельствах была утрачена или похищена банковская карта, боец вспомнить не смог.Как сообщили в аппарате Уполномоченного, Юлия Жамбалова направила письмо на имя министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова, где рассказала о данном факте и просила разобраться. По итогам рассмотрения её обращения полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Его расследование сейчас продолжается. Появились ли в деле подозреваемые, пока не сообщается.Фото: «Номер один»