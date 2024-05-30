Происшествия 30.05.2024 в 09:35

В Бурятии фермер продает зараженную сельхозпродукцию

Сельчанин проигнорировал карантин, наложенный на его хозяйство
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии фермер продает зараженную сельхозпродукцию
В Бурятии выявлен очередной случай заболевания лептоспирозом у крупного рогатого скота. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, происшествие случилось в Селенгинском районе. На хозяйство, где обнаружили зараженный скот, наложили карантин.

Однако фермер отказался предоставлять животных для лечения, продолжает выпасать скот и продавать продукцию, полученную от больных животных, через вайбер-чаты. Ситуация осложнилась тем, что лептоспироз выявили у одного из членов его семьи.

«В настоящий момент Управление Россельхознадзора по требованию прокуратуры инициировало внеплановую проверку в отношении неблагополучного хозяйства. По результатам проверки владелец будет привлечен к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ: «Нарушение правил карантина животных», «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и «Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства», - рассказали в Управлении ветеринарии.

Лептоспироз – болезнь, общая для человека и животных. У человека она протекает в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы, развитием геморрагического синдрома.

Фото: «Номер один»

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