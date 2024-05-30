Происшествия 30.05.2024 в 09:47
На трассе в Бурятии перевернулся «Сурф»
Водителя иномарки госпитализировали
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло утром 29 мая в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф», ехавший по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, не справился с управлением и перевернулся.
В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Фото: ГИБДД
В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Фото: ГИБДД
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