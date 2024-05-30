На трассе в Бурятии перевернулся «Сурф»

ДТП произошло утром 29 мая в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф», ехавший по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали.Фото: ГИБДД