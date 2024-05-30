Происшествия 30.05.2024 в 10:28

В Бурятии утонул еще один подросток

Происшествия взяла на контроль прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии утонул еще один подросток
Еще один трагический инцидент на воде произошел в Бурятии. Как сообщили в республиканской прокуратуре, в Окинском районе в 150 км от села Орлик при переправе через реку Урик утонул 15-летний юноша.

Напомним, 29 мая в Курумканском районе в реке Баргузин утонула 16-летняя девушка.

Оба происшествия взяты на контроль прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики на предмет выяснения причин и условий, повлекших гибель несовершеннолетних, исполнению органами местного самоуправления законодательства об обеспечении безопасности пребывания граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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