Происшествия 30.05.2024 в 10:47

«Двоих спасли, а девочку спасти не удалось»

Стали известны подробности трагедии на реке Баргузин
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Текст: Андрей Константинов
«Двоих спасли, а девочку спасти не удалось»
В вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7» сообщили подробности трагического происшествия на реке Баргузин, где утонула 16-летняя девочка.

Как рассказали в чате, вчера около семи часов вечера группа несовершеннолетних детей без разрешения взрослых решила искупаться в реке Баргузин в местности «Гутарка». Во время купания подростки решили переплыть на другой берег реки. На обратном пути троих детей понесло течением, и они начали тонуть.

«Находившаяся рядом компания взрослых бросились на помощь. Двоих спасли, а девочку 16 лет спасти не удалось», - сообщил представитель райотдела полиции

В настоящее время тело девочки еще не найдено. Поиски продолжаются, направлена заявка на вызов водолазов.

Напомним, еще один трагический инцидент на воде произошел в Окинском районе в 150 км от села Орлик. Там при переправе через реку Урик утонул 15-летний юноша.

Оба происшествия взяты на контроль прокуратуры.

Фото: МЧС Бурятии
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