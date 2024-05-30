Происшествия 30.05.2024 в 10:47
«Двоих спасли, а девочку спасти не удалось»
Стали известны подробности трагедии на реке Баргузин
Текст: Андрей Константинов
В вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7» сообщили подробности трагического происшествия на реке Баргузин, где утонула 16-летняя девочка.
Как рассказали в чате, вчера около семи часов вечера группа несовершеннолетних детей без разрешения взрослых решила искупаться в реке Баргузин в местности «Гутарка». Во время купания подростки решили переплыть на другой берег реки. На обратном пути троих детей понесло течением, и они начали тонуть.
«Находившаяся рядом компания взрослых бросились на помощь. Двоих спасли, а девочку 16 лет спасти не удалось», - сообщил представитель райотдела полиции
В настоящее время тело девочки еще не найдено. Поиски продолжаются, направлена заявка на вызов водолазов.
Напомним, еще один трагический инцидент на воде произошел в Окинском районе в 150 км от села Орлик. Там при переправе через реку Урик утонул 15-летний юноша.
Оба происшествия взяты на контроль прокуратуры.
Фото: МЧС Бурятии
Как рассказали в чате, вчера около семи часов вечера группа несовершеннолетних детей без разрешения взрослых решила искупаться в реке Баргузин в местности «Гутарка». Во время купания подростки решили переплыть на другой берег реки. На обратном пути троих детей понесло течением, и они начали тонуть.
«Находившаяся рядом компания взрослых бросились на помощь. Двоих спасли, а девочку 16 лет спасти не удалось», - сообщил представитель райотдела полиции
В настоящее время тело девочки еще не найдено. Поиски продолжаются, направлена заявка на вызов водолазов.
Напомним, еще один трагический инцидент на воде произошел в Окинском районе в 150 км от села Орлик. Там при переправе через реку Урик утонул 15-летний юноша.
Оба происшествия взяты на контроль прокуратуры.
Фото: МЧС Бурятии
Тегинесчастный случай