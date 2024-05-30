Происшествия 30.05.2024 в 12:32

В Бурятии для тушения лесного пожара используют вертолет

Он будет доставлять воду в труднодоступную местность
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии для тушения лесного пожара используют вертолет
В Бурятии для тушения лесного пожара в Баунтовском районе организуют доставку воды с помощью вертолета МИ-8. Он будет перемещать воду на внешней подвеске, её объем составляет один кубометр.

Как пояснили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, это решение принято из-за отсутствия естественных источников воды на территории пожара и каменистой, труднодоступной местности. Также на тушение для усиления группировки доставят пожарных-десантников.

Напомним, возгорание в Баунтовском районе обнаружили 25 мая.

- Чтобы побыстрее справится с огнем мы задействуем все возможные ресурсы. Ситуация в Бурятии с лесными пожарами непростая, нам важно как можно оперативнее ликвидировать небольшие, локальные очаги, для сосредоточения сил на наиболее трудных возгораниях. В Витимском лесничестве действует два лесных пожара на площади 27 и 1100 га, второй перебросился к нам с Забайкальского края. Ситуация находится под контролем специалистов, - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов.

Как сообщалось ранее, всего в Бурятии сейчас действуют 6 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24 957 га, из них 22 000 га - в Муйском районе.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
30.05.2024 в 13:52
Жителя Бурятии убило упавшее дерево
30.05.2024 в 13:34
Музею уголовного розыска Бурятии подарили раритетные телефоны
30.05.2024 в 13:01
В Улан-Удэ остановлены полеты на Ольхон
30.05.2024 в 12:52
В Бурятии для тушения лесного пожара используют вертолет
30.05.2024 в 12:32
Медиков Бурятии приглашают на фотоконкурс
30.05.2024 в 12:16
Клуб экскурсоводов Улан-Удэ приглашает на экскурсии 1 и 2 июня
30.05.2024 в 12:00
В Бурятии аферисты звонят под видом сотрудников Социального фонда
30.05.2024 в 11:25
В Улан-Удэ восстановят благоустройство в зоне реконструкции тепломагистрали №3
30.05.2024 в 11:15
Семья Хуригановых из Бурятии примет участие в финале Всероссийского конкурса «Семья года-2024»
30.05.2024 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Жителя Бурятии убило упавшее дерево
Виновнику назначены исправительные работы
30.05.2024 в 13:34
«Двоих спасли, а девочку спасти не удалось»
Стали известны подробности трагедии на реке Баргузин
30.05.2024 в 10:47
В Бурятии утонул еще один подросток
Происшествия взяла на контроль прокуратура
30.05.2024 в 10:28
В Бурятии продолжают тушить 6 лесных пожаров
Общая площадь, пройденная огнем, достигла почти 25 тысяч гектаров
30.05.2024 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru