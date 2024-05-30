Происшествия 30.05.2024 в 12:32
В Бурятии для тушения лесного пожара используют вертолет
Он будет доставлять воду в труднодоступную местность
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии для тушения лесного пожара в Баунтовском районе организуют доставку воды с помощью вертолета МИ-8. Он будет перемещать воду на внешней подвеске, её объем составляет один кубометр.
Как пояснили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, это решение принято из-за отсутствия естественных источников воды на территории пожара и каменистой, труднодоступной местности. Также на тушение для усиления группировки доставят пожарных-десантников.
Напомним, возгорание в Баунтовском районе обнаружили 25 мая.
- Чтобы побыстрее справится с огнем мы задействуем все возможные ресурсы. Ситуация в Бурятии с лесными пожарами непростая, нам важно как можно оперативнее ликвидировать небольшие, локальные очаги, для сосредоточения сил на наиболее трудных возгораниях. В Витимском лесничестве действует два лесных пожара на площади 27 и 1100 га, второй перебросился к нам с Забайкальского края. Ситуация находится под контролем специалистов, - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов.
Как сообщалось ранее, всего в Бурятии сейчас действуют 6 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24 957 га, из них 22 000 га - в Муйском районе.
Фото: РАЛХ
Как пояснили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, это решение принято из-за отсутствия естественных источников воды на территории пожара и каменистой, труднодоступной местности. Также на тушение для усиления группировки доставят пожарных-десантников.
Напомним, возгорание в Баунтовском районе обнаружили 25 мая.
- Чтобы побыстрее справится с огнем мы задействуем все возможные ресурсы. Ситуация в Бурятии с лесными пожарами непростая, нам важно как можно оперативнее ликвидировать небольшие, локальные очаги, для сосредоточения сил на наиболее трудных возгораниях. В Витимском лесничестве действует два лесных пожара на площади 27 и 1100 га, второй перебросился к нам с Забайкальского края. Ситуация находится под контролем специалистов, - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов.
Как сообщалось ранее, всего в Бурятии сейчас действуют 6 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24 957 га, из них 22 000 га - в Муйском районе.
Фото: РАЛХ
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