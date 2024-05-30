Жителя Бурятии убило упавшее дерево

Мужчину в Еравнинском районе Бурятии убило упавшее на него сухое дерево. Виновником оказался местный сельский житель, который проводил заготовку древесины.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, подсудимый осуществлял заготовку сухостойной древесины.

- Не убедившись в том, что вокруг него нет посторонних лиц, кому может угрожать опасность от его действий при заготовке древесины, с помощью бензопилы осужденный сделал надпилы ствола дерева. Ствол спиленного дерева упал на голову потерпевшего. От закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался, - прокомментировали в Еравнинском суде.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. 23 мая суд вынес ему приговор, обвинив в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде исправительных работ.

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