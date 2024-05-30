Происшествия 30.05.2024 в 13:56
В Бурятии сообщили о гибели на воде третьего подростка
На этот раз происшествие случилось в Тарбагатайском районе
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается череда трагических новостей о гибели детей на водоемах. Об уже третьем погибшем ребенке сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как уточнили в агентстве, происшествие случилось еще вечером 27 мая. 16-летний подросток предположительно утонул на реке Селенга в близи села Саратовка, переходя в брод через протоку.
Напомним, ранее стало известно о гибели 16-летней девочки в Курумканском районе и 15-летнего юноши в Окинском районе.
Ни одного тела утонувших детей пока не найдено. В их поисках заняты спасатели и местные жители.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как уточнили в агентстве, происшествие случилось еще вечером 27 мая. 16-летний подросток предположительно утонул на реке Селенга в близи села Саратовка, переходя в брод через протоку.
Напомним, ранее стало известно о гибели 16-летней девочки в Курумканском районе и 15-летнего юноши в Окинском районе.
Ни одного тела утонувших детей пока не найдено. В их поисках заняты спасатели и местные жители.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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