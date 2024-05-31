Происшествия 31.05.2024 в 08:59

Два человека сгорели на пожаре в Бурятии

Личности погибших сейчас устанавливаются
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Текст: Андрей Константинов
Два человека сгорели на пожаре в Бурятии
В Бурятии сегодня ночью произошел пожар на заимке в улусе Булаг Курумканского района. К месту вызова был направлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ - 4 огнеборца и 2 единицы техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом, пламя перешло на надводные постройки. Возгорание потушили в течение двух часов. Общая площадь пожара составила 54 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ходе тушения внутри дома были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС.


Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
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