Происшествия 31.05.2024 в 08:59
Два человека сгорели на пожаре в Бурятии
Личности погибших сейчас устанавливаются
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сегодня ночью произошел пожар на заимке в улусе Булаг Курумканского района. К месту вызова был направлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ - 4 огнеборца и 2 единицы техники.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом, пламя перешло на надводные постройки. Возгорание потушили в течение двух часов. Общая площадь пожара составила 54 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В ходе тушения внутри дома были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются.
Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом, пламя перешло на надводные постройки. Возгорание потушили в течение двух часов. Общая площадь пожара составила 54 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В ходе тушения внутри дома были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар