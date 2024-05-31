Два человека сгорели на пожаре в Бурятии

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС.





В Бурятии сегодня ночью произошел пожар на заимке в улусе Булаг Курумканского района. К месту вызова был направлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ - 4 огнеборца и 2 единицы техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом, пламя перешло на надводные постройки. Возгорание потушили в течение двух часов. Общая площадь пожара составила 54 кв. м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В ходе тушения внутри дома были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС