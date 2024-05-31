Происшествия 31.05.2024 в 09:26

Житель Бурятии получил срок за второе убийство

На этот раз жертвой мужчины стала сожительница
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил срок за второе убийство
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Окинского района. Он обвинялся в убийстве.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в январе 2024 года мужчина со своей сожительницей находились на заимке в местности «Мост» недалеко от села Саяны. Там они употребляли спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения между гражданскими супругами возникла ссора. В её ходе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов сожительнице. От полученных ран та скончалась на месте.

Рассмотрев материалы дела, Тункинский райсуд признал мужчину виновным. При вынесении приговора судья учел, что подсудимый ранее уже был судим за убийство. Приговором суда ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Фото: «Номер один»
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