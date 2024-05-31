В Бурятии насмерть сбили пешехода

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии, в том числе личность погибшего. Это мужчина азиатской внешности, на вид ему 40-45 лет, у него короткая стрижка и борода», - сообщили в ГИБДД Бурятии.





Сегодня ночью в Иволгинском районе 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Серена», ехавший со стороны Вознесеновки в направлении Нур-Селения, сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.Еще одно ДТП произошло вчера днем на ул. Залесной в Улан-Удэ. Там 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Алион» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 14-летнего велосипедиста, который не спешился. В результате наезда мальчик получил перелом ключицы, его доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии