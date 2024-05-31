Владельца больных животных в Селенгинском районе заставили изолировать все поголовье

В одном из фермерских хозяйств Селенгинского района выявлен лептоспироз 10 голов КРС. На сегодняшний день, в поселении был проведен сельский сход, по итогам которого будут организованы мероприятия по изолированному содержанию больного лептоспирозом скота, сообщили в ветеринарной службе Бурятии.

Ранее, владелец отказывался предоставлять животных ветеринарной службе для осмотра и лечения, продолжал выпас зараженного скота и продавал животноводческую продукцию, полученную от больных лептоспирозом животных среди жителей через вайбер-чаты.

Кроме того, у фермера один из членов семьи заболел лептоспирозом.

Лептоспироз - болезнь общая для человека и животных, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы, развитием геморрагического синдрома.

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