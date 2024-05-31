Два молодых человека разбились на иномарке в Бурятии

ДТП произошло сегодня рано утром в селе Бичура. Как сообщил вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», на ул. Коммунистическая 20-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.





В результате аварии травмы получили водитель и его 17-летний пассажир. Их госпитализировали в Центральную районную больницу. У пострадавших взяты анализы крови на состояние алкогольного опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии