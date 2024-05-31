В Бурятии сельчанка угнала машину у собутыльников

30 мая в полицию Бичурского района поступило заявление от 40-летнего сельчанина. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль рядом с оградой родственника, с которым распивал спиртное, а сам ушел домой. На следующее утро машину мужчина не обнаружил.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к произошедшему третьей участницы застолья – 26-летней знакомой хозяина дома, приехавшей из другого села погостить к тёте. Ночью после окончании распития алкоголя она, не получив от собутыльников положительного ответа на просьбу увезти её домой, сама села за руль чужой машины. Двери автомобиля были не заперты, а ключ находился в замке зажигания», - рассказали в МВД Бурятии.На машине женщина уехала в другое село, где продолжила увеселительные мероприятия со знакомыми. Там её вскоре и задержали.Как отметили в МВД, ранее сельчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты. Нигде не работает.По факту угона возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Фото: «Номер один»