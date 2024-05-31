Происшествия 31.05.2024 в 12:44

В Бурятии сельчанка угнала машину у собутыльников

Мужчины отказались везти её домой, тогда она решила сесть за руль сама
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанка угнала машину у собутыльников
30 мая в полицию Бичурского района поступило заявление от 40-летнего сельчанина. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль рядом с оградой родственника, с которым распивал спиртное, а сам ушел домой. На следующее утро машину мужчина не обнаружил.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к произошедшему третьей участницы застолья – 26-летней знакомой хозяина дома, приехавшей из другого села погостить к тёте. Ночью после окончании распития алкоголя она, не получив от собутыльников положительного ответа на просьбу увезти её домой, сама села за руль чужой машины. Двери автомобиля были не заперты, а ключ находился в замке зажигания», - рассказали в МВД Бурятии.

На машине женщина уехала в другое село, где продолжила увеселительные мероприятия со знакомыми. Там её вскоре и задержали.

Как отметили в МВД, ранее сельчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты. Нигде не работает.

По факту угона возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
Теги
угон

Все новости

В Бурятии сельчанка угнала машину у собутыльников
31.05.2024 в 12:44
Улан-удэнцев на улице угощают кашей и вкусным чаем
31.05.2024 в 12:07
В Бурятии на Котокеле снова дохнет рыба
31.05.2024 в 11:54
В Улан-Удэ открылась международная выставка-ярмарка «BAIKAL TRAVEL MART»
31.05.2024 в 11:37
Гражданку Монголии задержали на границе Бурятии с луком
31.05.2024 в 11:35
Награжденный тремя медалями военный из Бурятии погиб на спецоперации
31.05.2024 в 11:21
В Тункинском нацпарке продолжают активно собирать пластик и батарейки
31.05.2024 в 10:55
Курильщики в Улан-Удэ поменяли сигареты на конфеты
31.05.2024 в 10:54
Два молодых человека разбились на иномарке в Бурятии
31.05.2024 в 10:52
Владельца больных животных в Селенгинском районе заставили изолировать все поголовье
31.05.2024 в 10:36
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Два молодых человека разбились на иномарке в Бурятии
Пострадавших госпитализировали в районную больницу
31.05.2024 в 10:52
Владельца больных животных в Селенгинском районе заставили изолировать все поголовье
Скот был заражен лептоспирозом, но несмотря на это он продолжал продавать в соцсетях зараженное мясо
31.05.2024 в 10:36
В Бурятии иномарка свалилась на дом
Водителя госпитализировали, жильцы дома не пострадали
31.05.2024 в 10:12
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Личность погибшего пока не установлена
31.05.2024 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru