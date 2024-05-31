В Бурятии эвакуировали шахтеров на руднике в Иракинде

Происшествие случилось сегодня около 11 утра на шахте рудника в поселке Иракинда Муйского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, там произошло задымление. В момент инцидента в шахте находились 47 человек.«По состоянию на 13.05 все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется», - сообщили в МЧС.Фото: russianstock.ru