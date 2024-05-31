Происшествия 31.05.2024 в 15:15

В Бурятии эвакуировали шахтеров на руднике в Иракинде

Причиной этого стало задымление в шахте
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии эвакуировали шахтеров на руднике в Иракинде
Происшествие случилось сегодня около 11 утра на шахте рудника в поселке Иракинда Муйского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, там произошло задымление. В момент инцидента в шахте находились 47 человек.

«По состоянию на 13.05 все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется», - сообщили в МЧС.

Фото: russianstock.ru
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