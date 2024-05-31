В Улан-Удэ мошенники обманули молодого школьного учителя

30 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 26-летнего школьного учителя. Его обманули мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой компании и налоговой службыКак рассказали в МВД Бурятии, 27 мая молодому человеку поступил звонок. Абонент на том конце провода, представившийся работником оператора сотовой связи, сообщил о необходимости продления действия сим-карты и попросил продиктовать коды из смс. Нарушая все правила безопасности, в том числе, прописанные в самом сообщении – о недопустимости передачи кому-либо указанных паролей – педагог выполнил просьбу собеседника.Спустя время горожанину позвонила уже лже-сотрудник налоговой службы. Она уведомила, что личный кабинет мужчины на портале госуслуг взломан. Неизвестные, якобы, завладели его персональными данными и уже подали заявки на оформление кредита. При этом в мошеннических действиях подозреваются сотрудники банка – они подали от имени учителя заявку на займ в сумме 500 тысяч рублей. Чтобы им удалось получить деньги, необходимо сделать это самому.«Во время разговора педагог восстановил доступ в личный кабинет портала и, убедившись в наличии запроса на оформление кредита, последовал дальнейшим инструкциям, не подозревая, что общается с аферистами», - отметили в полиции.В этот же день он в отделении банка по уже одобренной онлайн-заявке получил вышеуказанную сумму и перевел её через банкомат на «безопасный счет». Только спустя пару дней улан-удэнец понял, что подвергся обману и никто не вернет ему потерянные деньги.«Гражданин дважды принимал участие в мероприятиях по предупреждению киберпреступлений, проводившихся полицейскими по месту его работы и знал о данном способе мошенничества. Однако всерьёз информацию не воспринял и не был готов к такому психологическому давлению интернет-преступников», подчеркивают в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»