Происшествия 31.05.2024 в 17:15

В Бурятии задержали сторонника нацистов

Молодой человек активно продвигал фашистскую идеологию в интернете
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали сторонника нацистов
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Северобайкальска. Он обвиняется в реабилитации нацизма (статьи 354.1 УК РФ).

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал с родителями, нигде не работал, друзей не имел. Зато длительное время являлся активным участником различных интернет-сообществ, посвященных идеологии фашизма.

«В них молодой человек размешал изображения, статьи и комментарии к публикациям, в которых публично выражал одобрение преступлениям, совершенным фашистами, а также, проявляя явное неуважение к обществу, распространял искаженные презрительно-негативные сведения о памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Сделанные им публикации были доступны для просмотра неограниченным кругом лиц», - сообщили в следственном ведомстве.

После задержания при предъявлении обвинения молодой человек признал вину. У него изъяты компьютер и телефон, а также литература экстремистского толка.

«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили следователи.

В Следственном комитете отметили, что преступление выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Фото: скриншот видео
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