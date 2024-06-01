Происшествия 01.06.2024 в 09:17
В Бурятии потушили один из крупных лесных пожаров
Однако за сутки произошло еще два возгорания в лесах
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии удалось потушить крупный лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района. Он действовал там с 22 мая, а его площадь составила почти 4 тысячи гектар.
- Тушение осложнялось ветровой нагрузкой и гористой местностью, но наши специалисты справились, - прокомментировал этот успех руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Напомним, пожар в Куйтунском лесничестве возник по вине человека, виновник уже установлен. Ему грозит уголовная ответственность.
В то же время за прошедшие сутки в республике обнаружили два новых возгорания в лесах – в Заиграевском и Баргузинском районах. Таким образом, всего сейчас в республике действует 6 лесных пожаров. Крупнейшие из них бушуют в Муйском районе.
- Что касается крупных пожаров в Муйском районе, для тушения была сброшена 51 тонна воды при помощи водосливного устройства на внешней подвеске вертолета. Группировку усилили, сейчас там сосредоточены силы и средства со всей Бурятии, - пояснил Сергей Борошноев.
Всего в тушении пожаров задействованы 316 человек и 30 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 30 714 га, из них 29 550 га - в Муйском районе.
Фото: РАЛХ
- Тушение осложнялось ветровой нагрузкой и гористой местностью, но наши специалисты справились, - прокомментировал этот успех руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Напомним, пожар в Куйтунском лесничестве возник по вине человека, виновник уже установлен. Ему грозит уголовная ответственность.
В то же время за прошедшие сутки в республике обнаружили два новых возгорания в лесах – в Заиграевском и Баргузинском районах. Таким образом, всего сейчас в республике действует 6 лесных пожаров. Крупнейшие из них бушуют в Муйском районе.
- Что касается крупных пожаров в Муйском районе, для тушения была сброшена 51 тонна воды при помощи водосливного устройства на внешней подвеске вертолета. Группировку усилили, сейчас там сосредоточены силы и средства со всей Бурятии, - пояснил Сергей Борошноев.
Всего в тушении пожаров задействованы 316 человек и 30 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 30 714 га, из них 29 550 га - в Муйском районе.
Фото: РАЛХ
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