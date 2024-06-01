В Бурятии потушили один из крупных лесных пожаров

В Бурятии удалось потушить крупный лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района. Он действовал там с 22 мая, а его площадь составила почти 4 тысячи гектар.- Тушение осложнялось ветровой нагрузкой и гористой местностью, но наши специалисты справились, - прокомментировал этот успех руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Напомним, пожар в Куйтунском лесничестве возник по вине человека, виновник уже установлен. Ему грозит уголовная ответственность.В то же время за прошедшие сутки в республике обнаружили два новых возгорания в лесах – в Заиграевском и Баргузинском районах. Таким образом, всего сейчас в республике действует 6 лесных пожаров. Крупнейшие из них бушуют в Муйском районе.- Что касается крупных пожаров в Муйском районе, для тушения была сброшена 51 тонна воды при помощи водосливного устройства на внешней подвеске вертолета. Группировку усилили, сейчас там сосредоточены силы и средства со всей Бурятии, - пояснил Сергей Борошноев.Всего в тушении пожаров задействованы 316 человек и 30 единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнем, составляет 30 714 га, из них 29 550 га - в Муйском районе.Фото: РАЛХ