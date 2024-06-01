Житель Бурятии обгорел на пожаре

Днем 1 июня в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Наушки Кяхтинского района. К месту вызова был направлен личный состав 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ. Поскольку ближайшая пожарная часть располагалась в более чем 56 км от места пожара, на вызов также выехали добровольцы ДПК «Наушкинское».«На момент прибытия добровольной пожарной команды очаг возгорания находился в прихожей жилого дома. Пожар был потушен в течение 4 минут на общей площади 4 кв.м. В результате возгорания пострадал мужчина - он получил ожог руки», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причины пожара сейчас выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.Фото: МЧС