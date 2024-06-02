Происшествия 02.06.2024 в 13:27

В Бурятии студент вуза умер после спортивной тренировки

Врачи пытались его спасти, но юноша скончался, не приходя в сознание
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии студент вуза умер после спортивной тренировки

На днях молодой парень потерял сознание во время спортивной тренировки в физкультурно-спортивном комплексе. Тренеры спортивного сооружения совместно с тренером мальчика немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Медики срочно увезли пациента в БСМП для проведения реанимации. Однако спасти студента первого курса электротехнического факультета «ВСГУТУ» не удалось.

«Несмотря на медикаментозные мероприятия лечащих врачей, утром 1 июня юноша скончался, не приходя в сознание. Для нас это трагедия, от которой очень тяжело оправиться»,

- сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.
От чего конкретно умер молодой человек, сейчас устанавливается. Руководство вуза сообщило о произошедшем родственникам умершего и в министерство науки и высшего образования России.

Фото: Номер один

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