В Бурятии студент вуза умер после спортивной тренировки

На днях молодой парень потерял сознание во время спортивной тренировки в физкультурно-спортивном комплексе. Тренеры спортивного сооружения совместно с тренером мальчика немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Медики срочно увезли пациента в БСМП для проведения реанимации. Однако спасти студента первого курса электротехнического факультета «ВСГУТУ» не удалось.

«Несмотря на медикаментозные мероприятия лечащих врачей, утром 1 июня юноша скончался, не приходя в сознание. Для нас это трагедия, от которой очень тяжело оправиться», - сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.

От чего конкретно умер молодой человек, сейчас устанавливается. Руководство вуза сообщило о произошедшем родственникам умершего и в министерство науки и высшего образования России.