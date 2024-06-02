Происшествия 02.06.2024 в 13:53
В Бурятии спасли заблудившихся туристов
Молодые люди по очереди сбились с пути гуляя по горам
Текст: Макар Захаров
Накануне в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что молодой человек спускался по тропе с пика Броненосец и сбился с пути. За помощью обратилась его мать, которая находилась на видеосвязи с сыном.
После завершения операции, представителям поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило еще одно сообщение. В горах, в близи села Аршан, потерялся другой молодой человек, который ушел на пик Любви и пропал.
«Спасатели БРПСС оперативно прибыли на место, и в удовлетворительном состоянии доставили заблудившегося туриста в село Аршан»,- ГО и ЧС.
Фото: Номер один
«Потерявшийся молодой человек был обнаружен спасателями БРПСС на тропе с травмой ноги. Оказав первую помощь пострадавшему, спасатели эвакуировали его в село Аршан, где передали его бригаде врачей»,- сообщили в ГО и ЧС.