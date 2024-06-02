В Бурятии спасли заблудившихся туристов

Накануне в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что молодой человек спускался по тропе с пика Броненосец и сбился с пути. За помощью обратилась его мать, которая находилась на видеосвязи с сыном.

«Спасатели БРПСС оперативно прибыли на место, и в удовлетворительном состоянии доставили заблудившегося туриста в село Аршан», - ГО и ЧС.

После завершения операции, представителям поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило еще одно сообщение. В горах, в близи села Аршан, потерялся другой молодой человек, который ушел на пик Любви и пропал.