В Заиграевском районе 15-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Хондой»

В субботу в Заиграевском районе около 20.14 часов несовершеннолетний водитель мотоцикла, подросток 2009 года рождения, столкнулся с «Хондой». ДТП произошло в в СНТ «Автодорожник», в районе дома № 169.

- По предварительным данным несовершеннолетний водитель не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Шатл» под управлением мужчины 1971 года рождения, - сообщили в госавтоинспекции.

В результате ДТП юный водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в медучреждение.

Фото: Номер один