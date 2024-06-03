Происшествия 03.06.2024 в 11:47

В Заиграевском районе 15-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Хондой»

В итоге несовершеннолетний водитель мотоцикла попал в больницу
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Заиграевском районе 15-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Хондой»

В субботу в Заиграевском районе около 20.14 часов несовершеннолетний водитель мотоцикла, подросток 2009 года рождения, столкнулся с «Хондой». ДТП произошло в в СНТ «Автодорожник», в районе дома № 169.

- По предварительным данным несовершеннолетний водитель не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Шатл» под управлением мужчины 1971 года рождения, - сообщили в госавтоинспекции.

В результате ДТП юный водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в медучреждение.

 

   

Фото: Номер один

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