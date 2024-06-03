Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Бурятии

В воскресенье вечером в Улан-Удэ в 23.15 часов мужчина 1971 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки», следуя по ул. Борсоева, врезался в автомобиль.

- По предварительным данным мужчина, водитель мотоцикла не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фрид» под управлением мужчины 1984 года рождения, - сообщили в госавтоинспекции.





В результате ДТП несовершеннолетний пассажир мотоцикла, подросток 2008 года рождения был госпитализирован в больницу.

Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ».