Происшествия 03.06.2024 в 12:07
Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Бурятии
Мотоцикл столкнулся с «Хондой» на улице Борсоева
В воскресенье вечером в Улан-Удэ в 23.15 часов мужчина 1971 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки», следуя по ул. Борсоева, врезался в автомобиль.
- По предварительным данным мужчина, водитель мотоцикла не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фрид» под управлением мужчины 1984 года рождения, - сообщили в госавтоинспекции.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир мотоцикла, подросток 2008 года рождения был госпитализирован в больницу.
Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ».