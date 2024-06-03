За выходные в Бурятии произошла 41 авария

За два выходных дня на территории республики инспекторами ДПС выявлено 712 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 37 водителей с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 41 авария с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Напомним, одна авария со смертельным исходом произошла возле пос. Исток. Два крупных ДТП были связаны с мотоциклами – одно произошло в Заиграевском районе, второе – в Улан-Удэ.

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