Происшествия 03.06.2024 в 12:16
За выходные в Бурятии произошла 41 авария
Из них – одно ДТП со смертельным исходом
За два выходных дня на территории республики инспекторами ДПС выявлено 712 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 37 водителей с признаками опьянения.
На дорогах Бурятии зарегистрировано 41 авария с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.
Напомним, одна авария со смертельным исходом произошла возле пос. Исток. Два крупных ДТП были связаны с мотоциклами – одно произошло в Заиграевском районе, второе – в Улан-Удэ.
Фото: Номер один