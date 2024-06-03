Житель Бурятии потерял более 1,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Житель Прибайкальского района хотел выгодно вложиться в «инвест-проект», но в результате лишился более 1,6 млн рублей.

- 31 мая в дежурную часть МВД России по Прибайкальскому району поступило заявление о мошеннических действиях от 42-летнего жителя с. Турунтаево. Имея на руках накопления в сумме около 370 тысяч рублей, мужчина хотел выгодно вложиться в инвестпроект и приумножить их. Однако в результате не только не обогатился, но потерял все сбережения и остался должником по взятым на него аферистами кредитам, - сообщили полицейские.

Понесенный им ущерб составил свыше 1,6 миллионов рублей.

Рекламу «высокодоходного заработка» сельчанин в середине апреля увидел в интернете, стал звонить по указанным номерам, но трубку никто не брал.

Спустя время на него вышла девушка, объяснила суть «прибыльной деятельности», а затем дала ряд указаний по созданию чата в одном из мессенджеров, скачиванию «необходимых программ» и открытию инвестиционного счета. Примечательно, что с заявителем она общалась, в том числе, через видеосвязь.

По словам потерпевшего, первым его вложением стали 5 тысяч рублей. Для ведения дальнейших сделок он пересылал и вводил в различных приложениях приходившие к нему коды.

О том, что весь инвест-проект – фальшивка, а сам он погряз в долгах, гражданин узнал только после поступления на его абонентский номер смс-уведомлений о списании денег в счёт погашения кредитов и сведений о недостаточности средств на дебетовой карте.

Мужчина сразу попытался, но не сумел зайти на портал Госуслуг. А работник банка, которому он позвонил по горячей линии, сообщил: на него оформлены 4 займа на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Выяснилось и отсутствие сбережений на его счетах. Мужчина обратился в полицию. Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

В МВД напомнили, что обман под предлогом инвестирования – один из самых распространённых способов мошенничеств.

Фото: Номер один