В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Кабанском районе.

- Вечером 31 мая 35-летний водитель автомашины «Тойота Королла Филдер», следуя на автодороге «с. Береговая - с. Посольское», в двух километрах от с. Кабанск не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Эспайр» под управлением 33-летней местной жительницы, - сообщили в МВД Бурятии.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и 30-летний пассажир «Мицубиси» скончались на месте происшествия. Еще два пассажира «Мицубиси» и водитель госпитализированы.

Автомобилем «Тойота» в свободное от службы время управлял сотрудник отдела МВД России по Кабанскому району.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Номер один