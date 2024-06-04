Происшествия 04.06.2024 в 09:35

В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Двое скончались на месте, трое госпитализированы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Кабанском районе.

- Вечером 31 мая 35-летний водитель автомашины «Тойота Королла Филдер», следуя на автодороге «с. Береговая - с. Посольское», в двух километрах от с. Кабанск не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Эспайр» под управлением 33-летней местной жительницы, - сообщили в МВД Бурятии.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и 30-летний пассажир «Мицубиси» скончались на месте происшествия. Еще два пассажира «Мицубиси» и водитель госпитализированы.

Автомобилем «Тойота» в свободное от службы время управлял сотрудник отдела МВД России по Кабанскому району. 

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: Номер один

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