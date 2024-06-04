За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий

За минувшие сутки на территории Бурятии инспекторами ДПС выявлено 328 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения, сообщили в госавтоинспекции.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшими – наезд фуры на мужчину 1976 года рождения возле пос. Исток.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

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