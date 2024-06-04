Происшествия 04.06.2024 в 10:00

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий

В том числе задержано 20 нетрезвых водителей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий

За минувшие сутки на территории Бурятии инспекторами ДПС выявлено 328 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения, сообщили в госавтоинспекции.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшими – наезд фуры на мужчину 1976 года рождения возле пос. Исток.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

 

Фото: Номер один

Все новости

Жителям Бурятии рассказали как купить безопасное мороженое
04.06.2024 в 11:27
В Улан-Удэ пригласили московскую звезду
04.06.2024 в 11:13
В Бурятии лесники тушат 12 лесных пожаров
04.06.2024 в 10:37
Врачи в Бурятии спасли женщину, которая не могла есть
04.06.2024 в 10:32
В Улан-Удэ с утра начали поливать улицы
04.06.2024 в 10:18
Несовершеннолетнему осужденному из Бурятии помогли оформить стипендию
04.06.2024 в 10:12
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий
04.06.2024 в 10:00
Молодежь в Бурятии женится для решения жизненных проблем
04.06.2024 в 09:55
В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом
04.06.2024 в 09:35
В Бурятии под суд попал «рыбный» предприниматель
04.06.2024 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Двое скончались на месте, трое госпитализированы
04.06.2024 в 09:35
В Бурятии ввели режим ЧС межрегионального значения
Ситуация вызвана лесными пожарами в Муйском районе
03.06.2024 в 17:51
В Северобайкальске из-за неисправной розетки полностью сгорела квартира
Площадь пожара составила 52 квадратных метра
03.06.2024 в 14:05
Житель Бурятии потерял более 1,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Рекламу «высокодоходного заработка» сельчанин увидел в интернете
03.06.2024 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru