Происшествия 04.06.2024 в 10:00
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий
В том числе задержано 20 нетрезвых водителей
За минувшие сутки на территории Бурятии инспекторами ДПС выявлено 328 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения, сообщили в госавтоинспекции.
На дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшими – наезд фуры на мужчину 1976 года рождения возле пос. Исток.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
Фото: Номер один