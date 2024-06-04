Происшествия 04.06.2024 в 13:29

В Бичурском районе обнаружены трупы животных

Их нашли на территории скотомогильника и сибиреязвенного захоронения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бичурском районе обнаружены трупы животных

В Бичурском районе на территории скотомогильника и сибиреязвенного захоронения обнаружены трупы животных, сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.

Сотрудники управления выехали на место обнаружения трупов животных в Бичурский район Бурятии. Там они провели выездное обследование скотомогильника (биотермической ямы), расположенного в сельском поселении «Бичурское».

Было установлено, что санитарное состояние скотомогильника находится в неудовлетворительном состоянии. Ввиду открытых, не запирающихся на замок въездных ворот на территорию могут легко попасть посторонние лица. На территории скотомогильника найдены тлеющие вне биотермической ямы на почве трупы животных (свиней), биологические отходы (шкуры, головы, кости, шерсть) без признаков идентификации.

Кроме того, специалистом Россельхознадзора проведено обследование сибиреязвенного захоронения, расположенного в сельском поселении «Шибертуйское» в Бичурском районе. Недалеко от него обнаружен труп КРС без признаков идентификации (бирка и тавро отсутствуют), а также шкуры крупного рогатого скота.

По итогам выезда, в отношении администрации МО «Бичурский район» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выданы требования организовать уничтожение биологических отходов в соответствии с требованиями Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 2020 года № 626».

Администрация района все требования исполнила в полном объеме.

В случае нарушения ветеринарных правил граждане и должностные лица облагаются штрафом от 4 тыс. до 40 тыс. рублей, предприниматели и юрлица - от 40 тыс. до 700 тыс. рублей, а также приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

 

Фото: Номер один

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