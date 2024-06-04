Происшествия 04.06.2024 в 15:45

Житель Кабанского района решил полакомиться нерестовой рыбой

Он выловил 144 килограмма сазана, окуня, щуки, сома и карасей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Кабанского района решил полакомиться нерестовой рыбой

В Кабанском районе полицейские и росгвардейцы поймали любителя нерестовой рыбы. 37-летний мужчина, как оказался, уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления. Работает вахтовым методом в другом регионе.

У рыбака полицейские изъяли около 144 килограммов соровой рыбы, выловленной в нерестовый период. Причиненный ущерб составил более 127 тысяч рублей.

27 мая вечером сельчанин отправился на отечественном внедорожнике на реку вблизи населенного пункта. Оттуда – на моторной лодке, прихватив рыболовные сети – прямиком в акваторию озера Байкал, за 30 километров от села.

Установив сети и переночевав в зимовье, мужчина на следующий день снял улов – более 80 особей сазана, окуня, щуки, сома и карася и с ним поплыл обратно. На берегу подозреваемого уже поджидали оперативники, которые по прибытию задержали его.


Полицейскими изъяты три мешка с рыбой, автомобиль и орудия лова: лодка с мотором и рыболовные сети.

В содеянном злоумышленник сразу признался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации ­– за незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путям к ним, с применением самоходного транспортного плавающего средства и причинением крупного ущерба.

Дознание продолжается.


Фото: МВД Бурятии

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