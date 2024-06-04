Происшествия 04.06.2024 в 16:10

Мужчина в Бурятии пытался убить двух женщин и троих детей

Будучи пьяным, он поджег их дом
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Текст: Елена Кокорина
Мужчина в Бурятии пытался убить двух женщин и троих детей

В Октябрьском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство двух женщин и троих детей. Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, вечером 2 сентября 2023 года пьяный мужчина с целью убийства поджег мебель под верандой дома бывшей сожительницы и скрылся с места происшествия.

- В доме в этот момент находилась хозяйка с подругой и трое их несовершеннолетних детей. Они обнаружили возгорание, когда путь наружу через двери уже был отрезан огнем. К счастью, женщины смогли выбраться на улицу и спасти детей через окно в зале. Огнем была уничтожена веранда, кровля дома и часть вещей, обуглены стены, причинен крупный ущерб, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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