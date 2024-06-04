Происшествия 04.06.2024 в 16:18

Роспотребнадзор не нашел паразитов в питьевой воде у жителей Гусиноозерска

Ранее местные жители жаловались на непонятных насекомых в воде из-под крана
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Текст: Служба информации "Номер один"
Роспотребнадзор не нашел паразитов в питьевой воде у жителей Гусиноозерска

Жители Гусиноозерска вновь остались со своей проблемой качества питьевой воды. Накануне Народный фронт Бурятии опубликовал видео от местных жителей, на котором видно насекомое, которое появилось в воде из-под крана. Авторы видео пояснили, что насекомое вылилось из-под крана без сеточки.

Народный фронт Бурятии обратил внимание на старую и очень актуальную проблему.

- Гусиноозерск – третий по численности город в Бурятии, в нем живет почти 25 тысяч человек. Вода в квартиры горожан поступает из оз. Гусиное, которое из года в год становится все грязнее и заболачивается. Местные жители не пьют воду из-под крана и ездят к источникам за 10-30 км. Фактически, из-под крана течет техническая вода. Причина - старые очистные сооружения, построенные еще 50 лет назад, их износ составляет 80%. Их нужно строить заново, что подтвердил суд еще в 2021 году. Однако с тех пор ничего не изменилось, - рассказали сотрудники Народного фронта.

На обращения местных жителей в СМИ Роспотребнадзор Бурятии дал комментарий:

- Управлением Роспотребнадзора по Бурятии на постоянной основе осуществляется санитарно-гигиенический мониторинг качества питьевой воды, в том числе в системах централизованного водоснабжения. За период 2022 г. - истекший период 2024 г. качество питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения г. Гусиноозерск по санитарно-химическим и микробиологическим показателям остается стабильным. За этот период средние уровни показателей проб питьевой воды соответствуют нормативам качества питьевой воды, - пояснили в ведомстве.

Одновременно Роспотребнадзор сообщил, что деятельность ресурсоснабжающей организации ООО «Горводоканал» по водоснабжению г. Гусиноозерск проверена в мае 2024 года.

По результатам проведенных в рамках проверки исследований пробы питьевой воды, отобранные на этапах водоподготовки, перед поступлением в распределительную сеть, в водоразборных колонках по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Также был произведен отбор проб на паразитологические показатели, по результатам исследований которых посторонние включения, цисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов не обнаружены.

   


Фото: скрин видео, ОНФ Бурятии

 

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