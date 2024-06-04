Происшествия 04.06.2024 в 17:15

Мошенники в Бурятии «маскируются» под продавцов собак

Покупая корги, студент остался без денег и хвостатого друга
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники в Бурятии «маскируются» под продавцов собак

В МВД Бурятии приводят ошеломляющую статистику пострадавших местных граждан от киберпреступников. За прошедшие сутки жители Бурятии умудрились потерять 300 тысяч рублей.

Накануне студент столичного техникума «нарвался» на мошенников и потерял около 30 тысяч, решив купить собаку породы корги в интернете.

- На популярном сайте 20-летний парень нашел объявление о продаже щенка породы «корги» и в мессенджере написал продавцу. Пройдя по отправленной ссылке, он оплатил половину суммы – более 14,5 тысяч рублей, однако «продавец» уверял, что оплата не прошла и отправил новую ссылку. Когда с карты списались еще 13 тысяч, парень понял, что его обманули, - прокомментировали в региональном МВД.

МВД Бурятии призывает граждан быть бдительными и осторожными при общении с незнакомцами.

- Покупайте товары и скачивайте приложения только на официальных интернет-площадках – в браузере они помечены галочкой. Предпринимайте все возможные меры безопасности, чтобы не попасться на удочку киберпреступников и вооружите важной и нужной информацией близких.

Фото: loon.site

 

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мошенники собаки покупатели деньги

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