Происшествия 04.06.2024 в 17:39

Житель Бурятии потерял в пожаре гараж с грузовиком

Причиной стало короткое замыкание
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии потерял в пожаре гараж с грузовиком

Накануне в Еравнинском районе произошло возгорание гаража, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС. В результате пожара сельский житель остался не только без гаража, но и без автомобиля с прицепом.

Сообщение о возгорании гаража на территории животноводческой стоянки, расположенной в 4-х км от села Комсомольское Еравнинского района, поступило на пульт пожарной части днём 4 июня. К месту вызова были направлены пожарные в составе шести человек и двух единиц техники.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен гараж и находящийся внутри автомобиль ЗиЛ-131. Возгорание на общей площади 120 кв метров было потушено в течение 20 минут. Однако в результате пожара сгорел гараж, автомобиль и прицеп. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети в месте расположения ввода электроснабжения в гараж, - прокомментировали в РА ГО и ЧС.

В ведомстве предупреждают, что необходимо пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства и не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов. Также следует проверять состояние электропроводов и не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции!

Фото: РА ГО и ЧС

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