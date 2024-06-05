Происшествия 05.06.2024 в 10:06

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 20 аварий

Из них – одно ДТП с пострадавшей девочкой
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Текст: Служба информации "Номер один"
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 20 аварий

За минувшие сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 306 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

В Баргузинском районе в селе Улюн в 18.50 часов женщина 1957 года рождения на автомобиле «Тойота Королла», следуя по ул.Очирова вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения.

В результате ДТП пешеход (девочка) с травмами была госпитализирована в медучрежение.

 

Фото: Номер один

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