Происшествия 05.06.2024 в 14:05

В Бурятии «Почта России» пережила падение

Ее машина перевернулась на столичной дороге
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии «Почта России» пережила падение

Сегодня, 5 июня, в Улан-Удэ произошло очередное ДТП с участием двух автомобилей. Аварию зафиксировали дорожные инспекторы в Железнодорожном районе города.

- ДТП случилось на улице Гагарина в районе продуктового магазина «Титан Эльбрус». УАЗик «Почта России» поворачивал налево на перекрестке. В этот самый момент «Лада Гранта» совершала обгон по встречной полосе и столкнулась с УАЗиком. В результате удара УАЗ лег на бок, - комментируют в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».

ДТП обошлось без пострадавших, добавляют аварийные инспекторы.

Фото: телеграмм-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».

 

Теги
авария ДТП почта россии

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с 5 по 11 июня

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