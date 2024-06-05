В Бурятии «Почта России» пережила падение

Сегодня, 5 июня, в Улан-Удэ произошло очередное ДТП с участием двух автомобилей. Аварию зафиксировали дорожные инспекторы в Железнодорожном районе города.

- ДТП случилось на улице Гагарина в районе продуктового магазина «Титан Эльбрус». УАЗик «Почта России» поворачивал налево на перекрестке. В этот самый момент «Лада Гранта» совершала обгон по встречной полосе и столкнулась с УАЗиком. В результате удара УАЗ лег на бок, - комментируют в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».

ДТП обошлось без пострадавших, добавляют аварийные инспекторы.

Фото: телеграмм-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».