Происшествия 05.06.2024 в 15:10

В полиции Бурятии «поймали» взяточника и тирана

Бывший подполковник проведет за решеткой 7,5 лет
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Текст: Елена Кокорина
В полиции Бурятии «поймали» взяточника и тирана

Оперативника из Иволгинского района Бурятии осудили за избиение местного жителя и получение от него взятки. Как сообщили в Следственном комитете республики, 19 мая 2023 года заместитель начальника полиции в служебном кабинете несколько раз ударил кулаком по затылку местного жителя, которого доставили в отдел полиции. Он был задержан за нарушение особого противопожарного режима в лесах.

- После избиения полицейский потребовал от мужчины 100 тысяч рублей, пообещав не привлекать его к уголовной и административной ответственности за незаконное посещение леса и возможную рубку лесных насаждений. В последующем, помимо денег, сотрудник стал требовать еще и мотоцикл. Потерпевший согласился передать полицейскому взятку, но после написал на него заявление, - рассказали в Следкоме.

В дальнейшем передача мотоцикла и оставшаяся часть взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ Бурятия. Злоумышленник был задержан, заключен под стражу и в последующем уволен со службы.       

- Суд приговорил бывшего полицейского к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 380 тысяч рублей, на 5 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти и лишили звания «подполковник полиции».

 Фото: Номер один

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полиция взятки приговор суд побои

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