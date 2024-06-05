В полиции Бурятии «поймали» взяточника и тирана

Оперативника из Иволгинского района Бурятии осудили за избиение местного жителя и получение от него взятки. Как сообщили в Следственном комитете республики, 19 мая 2023 года заместитель начальника полиции в служебном кабинете несколько раз ударил кулаком по затылку местного жителя, которого доставили в отдел полиции. Он был задержан за нарушение особого противопожарного режима в лесах.

- После избиения полицейский потребовал от мужчины 100 тысяч рублей, пообещав не привлекать его к уголовной и административной ответственности за незаконное посещение леса и возможную рубку лесных насаждений. В последующем, помимо денег, сотрудник стал требовать еще и мотоцикл. Потерпевший согласился передать полицейскому взятку, но после написал на него заявление, - рассказали в Следкоме.

В дальнейшем передача мотоцикла и оставшаяся часть взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ Бурятия. Злоумышленник был задержан, заключен под стражу и в последующем уволен со службы.

- Суд приговорил бывшего полицейского к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 380 тысяч рублей, на 5 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти и лишили звания «подполковник полиции».

Фото: Номер один