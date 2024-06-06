Жители Бурятии снова устроили пожар в лесу

За прошедшие сутки в Баунтовском и Муйском районах Бурятии было обнаружено два лесных пожара на площади 2,01 гектара. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Уже ликвидированы два пожара, возникшие ранее в Еравнинском, Северо-Байкальском районах и одно возгорание в Романовском лесничестве Баунтовском районе. На утро 6 июня в республике действует 15 лесных пожаров на общей площади 38542 га, по которым проводится тушение в Баргузинском, Баунтовском, Муйском районах, - рассказали в агентстве.

На тушении всех пожаров задействовано более 500 человек пожарных-десантников, лесной охраны, сотрудников МЧС и привлеченных. Работает 81 единица техники.

- В Муйском районе локализовано самое крупное возгорание от 26 мая, на площади более 20 тысяч гектаров. Он возник по вине местного населения. Также локализован пожар от 4 июня, на малой площади 1,1га. Сейчас в этом районе проводятся работы по тушению шести возгораний и двух локализованных очагов, - рассказал первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин.

Фото: РАЛХ