Происшествия 06.06.2024 в 11:25

В Бурятии большая собака напала на 4-х человек

Одному из них требуется операция
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии большая собака напала на 4-х человек

Сегодня утром в Селенгинском районе Бурятии большая собака напала на четырех местных жителей. Происшествие произошло в 7:30 часов, по улице Заозерная, сообщили в группе Администрации Селенгинского района.

- В результате инцидента один человек находится в состоянии, требующем оперативного вмешательства. Троим пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего им было разрешено покинуть больницу. Владелец собаки установлен, однако о его местонахождении пока не известно. В настоящее время идет его  розыск, - сообщают в группе.

В связи с угрозой повторного нападения собаки, сотрудниками отдела МВД по Селенгинскому району была принята неотложная мера по уничтожению животного.

- После установления местонахождения владельца собаки будут вынесены соответствующие административные решения. Мы призываем всех граждан к соблюдению правил безопасности при обращении с домашними животными. Напоминаем о необходимости контроля за поведением своих питомцев и соблюдении законодательства о содержании животных.

Фото: loon.site

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