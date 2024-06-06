В Бурятии большая собака напала на 4-х человек

Сегодня утром в Селенгинском районе Бурятии большая собака напала на четырех местных жителей. Происшествие произошло в 7:30 часов, по улице Заозерная, сообщили в группе Администрации Селенгинского района.

- В результате инцидента один человек находится в состоянии, требующем оперативного вмешательства. Троим пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего им было разрешено покинуть больницу. Владелец собаки установлен, однако о его местонахождении пока не известно. В настоящее время идет его розыск, - сообщают в группе.

В связи с угрозой повторного нападения собаки, сотрудниками отдела МВД по Селенгинскому району была принята неотложная мера по уничтожению животного.

- После установления местонахождения владельца собаки будут вынесены соответствующие административные решения. Мы призываем всех граждан к соблюдению правил безопасности при обращении с домашними животными. Напоминаем о необходимости контроля за поведением своих питомцев и соблюдении законодательства о содержании животных.

Фото: loon.site