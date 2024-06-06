В Бурятии нашли тело утонувшей девочки

Спасатели Бурятской поисково-спасательной службы нашли девочку в Курумканском районе. Как сообщалось ранее, 29 мая, при купании в реке Баргузин, в местности «Пляж», в 500 метрах от села Курумкан, утонула девочка 2007 года рождения.

- Днём, 6 июня спасателями БРПСС, ниже по течению, в 3-х км от места утопления, была обнаружена девочка, без признаков жизни, - комментируют в БРПСС.

Спасатели призывают жителей и гостей республики объяснять детям правила поведения и безопасности на воде.

- Ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше если он будет отдыхать у воды под контролем взрослых. Не заходите в воду в нетрезвом виде, не купайтесь в опасных, запрещенных для купания местах. Пользуйтесь для купания оборудованными пляжами или специально отведенными для этого местами. Помните о том, что безопасность Вашего ребёнка зависит в первую очередь от вас, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один