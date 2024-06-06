В Бурятии растет число пострадавших от укусов клещей

Роспотребнадзор Бурятии продолжает мониторить ситуацию с клещами. На сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 1276 человек, показатель обращаемости составил 135,8 на 100 тыс. населения. Укусы зафиксированы во всех районах республики и г. Улан-Удэ.

Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии провел обработку территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью более 2170 га.

Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, в республике привито более 79 тысяч человек, в т.ч. более 41 тысячи детей.

Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ; в г. Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66 рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 рабочие дни, суббота).

Фото: Номер один