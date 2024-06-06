Происшествия 06.06.2024 в 15:05

Желая обновить «литьё», житель Бурятии обнулил счет

Призрачные литые диски на авто обошлись ему в 60 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Желая обновить «литьё», житель Бурятии обнулил счет

50-летний житель Бурятии, решив купить литые диски на свой автомобиль, отправился на их поиски в интернет. Найдя товар по очень привлекательной цене на сайте одного из интернет – магазинов, он оформил заявку.

- После администратор попросил подтвердить и оплатить товар по указанным реквизитам, что мужчина и сделал, переведя свои 60 тысяч рублей. Мужчина попался в руки мошенников, поэтому желаемый товар так и не получил, - рассказали в МВД Бурятии.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию. В разговоре с полицейскими потерпевший сказал, что знал о подобного рода мошенничествах из средств массовой информации, однако этого его нес пасло.

Фото: loon.site

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