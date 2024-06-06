Происшествия 06.06.2024 в 15:26

В Бурятии повалился на бок мост

Его опоры размыло водой
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии повалился на бок мост

На региональной дороге Северобайкальск – Новый Уоян-Таксимо в Муйском районе Бурятии поврежден мост. Об этом сообщили в республиканском министерстве транспорта. Движение временно приостановлено.

- Из-за высокого уровня воды в реке Кавокте, произошел подмыв ряжевой опоры моста на км 273+397 автодороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо. Движение для всех видов транспорта приостановлено. Восстановительные работы дорожники начнут после спада воды. На место, по поручению министра транспорта Александра Гоге, направлена дорожная бригада, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Телефон диспетчерской службы: +7 (3012) 55 -20-55. Звонки принимаются круглосуточно.

Фото: ГКУ "Бурятрегионавтодор"

Теги
мост опоры ремонт река дорога

Все новости

В Улан-Удэ меняют афишные тумбы 20-летней давности
06.06.2024 в 15:34
В Бурятии повалился на бок мост
06.06.2024 в 15:26
Желая обновить «литьё», житель Бурятии обнулил счет
06.06.2024 в 15:05
В Бурятии растет число пострадавших от укусов клещей
06.06.2024 в 14:27
В Бурятии обнаружили редкого баклана-альбиноса
06.06.2024 в 14:24
Зарплата инструкторов в Бурятии оказалась очень «смешной»
06.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ подвели итоги ежегодного конкурса «Молодые таланты»
06.06.2024 в 13:56
Жителей Бурятии приглашают на открытие турсезона на Щучьем озере
06.06.2024 в 13:34
В Бурятии нашли тело утонувшей девочки
06.06.2024 в 13:22
В Улан-Удэ резко подскочили цены на хлеб
06.06.2024 в 13:09
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

Читайте также
Желая обновить «литьё», житель Бурятии обнулил счет
Призрачные литые диски на авто обошлись ему в 60 тысяч
06.06.2024 в 15:05
В Бурятии растет число пострадавших от укусов клещей
Укусы зафиксированы во всех районах республики и г. Улан-Удэ
06.06.2024 в 14:27
В Бурятии нашли тело утонувшей девочки
Спасатели искали ее несколько дней
06.06.2024 в 13:22
В Бурятии большая собака напала на 4-х человек
Одному из них требуется операция
06.06.2024 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru