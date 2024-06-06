В Бурятии повалился на бок мост

На региональной дороге Северобайкальск – Новый Уоян-Таксимо в Муйском районе Бурятии поврежден мост. Об этом сообщили в республиканском министерстве транспорта. Движение временно приостановлено.

- Из-за высокого уровня воды в реке Кавокте, произошел подмыв ряжевой опоры моста на км 273+397 автодороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо. Движение для всех видов транспорта приостановлено. Восстановительные работы дорожники начнут после спада воды. На место, по поручению министра транспорта Александра Гоге, направлена дорожная бригада, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Телефон диспетчерской службы: +7 (3012) 55 -20-55. Звонки принимаются круглосуточно.

Фото: ГКУ "Бурятрегионавтодор"