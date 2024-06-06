Происшествия 06.06.2024 в 16:20

Улан-удэнец украл телефон у своей коллеги

Вычислить «не чистого на руку» не составило труда
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец украл телефон у своей коллеги

В транспортную полицию Улан-Удэ с заявлением обратилась 41-летняя жительница столицы. Она рассказала, что в цехе ремонта одного из предприятий города, где она работает, неизвестный похитил принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

- В ходе мероприятий оперативниками уголовного розыска транспортной полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 30-летний коллега потерпевшей, который украл телефон в тот момент, когда гаджет остался без присмотра хозяйки. Мужчина сразу признался в содеянном, похищенное было у него изъято и возвращено законной владелице, - рассказали в пресс-службе Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.

На молодого мужчину возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте

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