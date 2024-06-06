Телефонные мошенники продолжают атаковать жителей Бурятии

По-прежнему самыми распространенными схемами мошенничества остаются звонки по телефону и смс в мессенджерах, когда преступники представляются сотрудниками банка, полиции и операторов сотовой связи. Под различными предлогами они уговаривают граждан перечислить деньги на указанные банковские счета или номера сотовых телефонов.

В МВД республики рассказали, что накануне молодая сотрудница одного из столичных колледжей перевела аферистам около 300 тысяч рублей, поверив, что общается с сотрудниками минобразования и Центробанка. Они сказали, что с ее банковского счета происходят мошеннические операции, поэтому женщина перевела на «безопасный» счёт 290 тысяч рублей.

- Похожим образом своих денежных средств лишилась и 27-летняя госслужащая. Доверчивая девушка перевела мошенникам на банковский счёт 100 тысяч рублей, когда они сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на её имя, - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: Номер один