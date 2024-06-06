Бывшему главе Бичурского района Василию Смолину вновь продлили арест

29 мая Советским районным судом г. Улан-Удэ удовлетворено ходатайство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ о продлении срока содержания под стражей в отношении Смолина до 06 июля 2024 года.

Напомним, Василию Смолину было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Суд учел наличие у Смолина места жительства, работы, семьи, болезненное состояние здоровья его близких родственников, которым он оказывает помощь, положительные характеристики, наличие грамот и благодарностей, наличие на иждивении супруги и несовершеннолетних детей, отсутствие судимостей, но посчитал данные обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую, сообщили в пресс-службе Советского районного суда г. Улан-Удэ.

Постановление не вступило в законную силу.

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